МИД: Россия снимает с себя ограничения на развертывание ракет средней и меньшей дальности

МИД: Россия снимает с себя ограничения на развертывание ракет

Фото: Епанчинцев Евгений/ТАСС

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Действия стран «коллективного Запада» представляет прямую угрозу национальной безопасности.

Россия больше не считает себя связанной мораторием на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что действия стран «коллективного Запада» ведут к размещению дестабилизирующих ракетных систем вблизи российских границ, что представляет прямую угрозу национальной безопасности. Это, по словам представителей внешнеполитического ведомства, усиливает напряженность, в том числе между ядерными державами, и подрывает как региональную, так и глобальную стабильность.

В этой связи Россия считает необходимым принять компенсирующие военно-технические меры для защиты от новых угроз и сохранения стратегического баланса.

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