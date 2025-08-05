«Я бы заплакала»: Ольга Хохлова рассказала об умении принимать ошибки
Ольга Хохлова: ошибаться — это не страшно, меня этому научили дети
Фото, видео: Тараканов Вадим/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Актрису учили быть всегда и везде «хорошей».
Актриса Ольга Хохлова только с возрастом начала воспринимать ошибки как часть жизни. Раньше, по ее словам, все было иначе. Об этом она сама рассказала в разговоре с 5-tv.ru на Национальной премии «Триумф года».
В детстве и юности — в школе, в пионерском лагере и даже дома — ей постоянно напоминали: надо быть «хорошей». Эта установка настолько укоренилась, что любое отклонение от идеального поведения воспринималось как провал.
Переломный момент произошел благодаря собственным детям. По словам актрисы, именно они помогли ей по-новому взглянуть на ошибки и научили относиться к ним спокойнее. Она привела пример младшей дочери, которая не боится перечеркивать записи в тетради и спокойно продолжает выступления по гимнастике, даже если что-то пошло не так.
«А я бы заплакала. Я бы, уронив мячик, заплакала. Ой, я не так сделала. Это плохо», — призналась Хохлова.
Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Ида Галич выписалась из роддома.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.