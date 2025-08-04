Затор на Крымском мосту: тысячи автомобилей стоят в очереди на досмотр

На Крымском мосту образовалась очередь из более чем 4000 автомобилей

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Время ожидания достигает шести часов.

На Крымском мосту образовалась огромная пробка: более 4000 автомобилей стоят в очереди на ручной досмотр.

По состоянию на 17:00 4 августа, со стороны Тамани ожидают проверки 2850 машин, а со стороны Керчи — еще 1218 транспортных средств. Особенно напряженная ситуация наблюдается на таманской стороне, где водителям приходится проводить в ожидании свыше шести часов.

С крымской стороны дела обстоят немного лучше, но все же время ожидания также превышает три часа. Нетрудно догадаться, что для автомобилистов длительное пребывание в заторах становится настоящим испытанием в жаркую погоду.

Ранее, в 15:00, сообщалось о 2381 машине в очереди на въезд со стороны Тамани, и уже тогда водители жаловались на задержки более чем на пять часов. Поток транспорта продолжает расти, и пока неизвестно, когда ситуация нормализуется.

Водителям рекомендуется учитывать возможные задержки при планировании маршрута и по возможности отложить поездку через мост.

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