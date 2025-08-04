Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Фото: Никольский Алексей/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Подробностей разговора пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин в ходе телефонной беседы с премьер-министром Израиля обсудил текущие вопросы. Путин и Нетаньяху рассмотрели обстановку на Ближнем Востоке. В ходе разговора российский президент акцентировал внимание на необходимости сохранения единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии. Он подчеркнул, что устойчивое развитие страны возможно лишь при обеспечении законных прав и интересов всех этноконфессиональных сообществ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.