Нет электричества и смыло мосты: последствия ливня в Туапсинском районе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Маринин; 5-tv.ru

Несколько сотен домов остались без автомобильного сообщения.

Больше суток заливало Туапсинский район в Краснодарском крае. Коммунальные службы прямо сейчас занимаются устранением последствий рекордного за последние годы ливня. Небольшие реки превратились в бурные потоки. Грязная вода сносила все на своем пути: мосты, дороги, а вместе с ними — и машины.

Несколько сотен домов остаются без автомобильного сообщения. До сих пор не везде восстановлено электроснабжение. Местные жители считают многомиллионные убытки. Сотни туристов, которые приехали сюда на отдых, не остались в стороне от беды. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат — все покажет.

Черного моря и не видно даже под ковром из мусора. Но туристы хотят отдыхать.

Сегодня на этом пляже не ловят солнечные лучи — вылавливают бревна. Солнце печет, и чтобы быстрее окунуться в чистую волну, нужно пожертвовать ровным загаром. И, не дожидаясь коммунальщиков, снова и снова заходить в грязную рябь.

«Удивительная картина происходит на пляжах Туапсинского района: отдыхающие скооперировались и чистят море. Эти кучи мусора и бревен собственноручно собраны людьми», — отмечает корреспондент.

Это все последствия мощнейшего удара стихии. В морскую пучину уносило не только мусор — катера и яхты.

«Людей сбивало с ног прямо на улицах. А на этих кадрах смыло целый автобус», — рассказывает корреспондент.

Лишь чудом пострадавших от непогоды удалось избежать. Причина подъема воды в руслах и новых рек прямо на дорогах — обильные осадки и смерчи, которые, будто насос, набирали воду и обрушивали ее на побережье.

Подтопленными оказались десятки домов. Но даже когда ураган стих и вода ушла, проблем меньше не стало. Автомобилисты, пока не начался новый дождь, ныряют под капоты легковушек. Тех, что смогли найти.

«А без транспорта в некоторые места попасть пока можно только так, в сопровождении спасателей, будто на экстремальной тропе. Несколько домов оказались буквально на острове», — продолжает корреспондент.

«Организовали навесную переправу для переправы воды и продуктов питания», — рассказал начальник аварийно-спасательного подразделения Краснодарского отряда Владимир Михальков.

В некоторых поселках люди остались без питьевой воды. Например, здесь, разрушило трубопровод, он находился прямо под мостом, который теперь выглядит так.

Жители около трехсот жилых домов оказались лишены основной переправы. Единственный, но аварийный мост не выдержал мощного напора реки Шапсухо. Конструкцию буквально полностью смыло сильным течением.

Спасатели на круглосуточном дежурстве, эвакуировать пока что никого больше не надо. И многим, наоборот, нужно попасть в свои дома, но сделать это можно только вплавь.

В районе до сих пор действует режим ЧС. Правда, прогнозы синоптиков на ближайшие дни изменились: вместо дождя обещают аномальную жару.

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