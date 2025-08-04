Цена бензина Аи-95 на бирже в России побила рекорд сентября 2023 года

Фото: Бобылев Сергей/ТАСС

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Также подорожали Аи-92 и дизельное топливо.

Стоимость бензина АИ-95 (Премиум) в европейской части России по итогам торгов превысила тысяч рублей за тонну, обновив рекорд сентября 2023 года, когда цена составляла 76 876 рублей. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Стоимость бензина за торговый день выросла на 1,08% и составила 77 001 рубль за тонну. Также продолжает дорожать бензин марки Аи-92 и дизельное топливо, цены на них поднялись на 1,16% и 0,5% соответственно. В то же время цена на авиакеросин и топочный мазут снизилась.

В конце июля 2025 года правительство России расширило запрет на экспорт бензина, включая в него крупных производителей, чтобы стабилизировать внутренний рынок на фоне высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных работ. Меры действия продлены до 31 августа.

В Минэнерго отмечают, что рост цен на бензин в рознице происходит в рамках общей инфляции и акцизной политики, а нефтяные компании сокращают экспорт, направляя больше топлива на внутренний рынок, что поддерживает стабилизацию предложения.

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