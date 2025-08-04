Американского рэпера Soulja Boy арестовали за незаконное хранение оружия

Фото: Kay Blake/ТАСС

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В начале года артист уже проходил по делу о сексуальных домогательствах.

Американский рэпер Soulja Boy (настоящее имя — Деандре Кортес Уэй) был арестован в Лос-Анджелесе. Он проходит по делу о незаконном хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Исполнитель был задержан утром 3 августа. На перекрестке авеню Мелроуз и Дженеси сотрудники полиции остановили его личный автомобиль.

Телеканал рассказал об еще одном эпизоде нарушения правопорядка рэпером. Оказалось, что Кортес Уэй в начале года был арестован по обвинению в сексуальных домогательствах и насилии по отношению к своей бывшей помощнице.

Soulja Boy — американский рэпер, продюсер и предприниматель, который стал широко известен благодаря своему дебютному хиту «Crank That» в 2007 году. Песня возглавляла музыкальный чарт Billboard Hot 100 в течение семи недель, что сделало его одним из самых молодых исполнителей, достигших такого успеха. Soulja Boy считается пионером эпохи интернет-рэпа благодаря активному использованию социальных сетей для продвижения своего творчества.

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