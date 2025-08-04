Путин призвал обратить особое внимание на угольную отрасль ДНР

Фото: © РИА Новости/ Таисия Воронцова

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Российский лидер встретился с главой региона.

В угольной отрасли Донецкой Народной Республики (ДНР) есть вопросы, которые требуют особого внимания. На это указал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Денисом Пушилиным.

Путин предложил также обсудить моменты, которые сейчас важны для ДНР: восстановление жилого фонда, развитие системы здравоохранения, вопросы водоснабжения.

Денис Пушилин, в свою очередь, рассказал о работе, которая уже ведется в республике. Это и восстановление домов и учреждений, поврежденных в ходе атак ВСУ, и дорожное строительство. Глава ДНР отметил, что за два с половиной года в регионе отремонтировали и построили полторы тысячи километров дорог.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительство Никарагуа официально признало Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области регионами Российской Федерации. Признание было оформлено в письме сопрезидентов страны Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо, направленном президенту России Владимиру Путину.

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