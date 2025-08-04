На 72-м году жизни умер звукорежиссер Петр Пивоваров

Фото: ВКонтакте/Союз кинематографистов РФ/unikinorf

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Он работал в Центральной студии документальных фильмов 20 лет.

Умер звукорежиссер, член Союза кинематографистов России Петр Пивоваров на 72-м году жизни. Об этом сообщили на сайте проекта Музей Центральной студии документальных фильмов (ЦСДФ).

Прощание с Петром Викторовичем состоится 6 августа в 10:30 в морге Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого. Захоронение пройдет в 12:30 на Центральном кладбище в Долгопрудном.

Петр Викторович родился 19 декабря 1953 года в Москве. После окончания Московского технологического института в 1975 году начал работу в ЦСДФ, где прошел путь от звукотехника до звукооператора высшей квалификации. Позже получил диплом Ленинградского института киноинженеров.

Пивоваров работал на ЦСДФ почти 20 лет. В его фильмографии сотни кинолент, среди которых «Шел солдат…», «Иду к тебе, Арктика», «Улоф Пальме. Почему?», «Дело об украденной скрипке» и другие.

С августа 1991 года Пивоваров работал на телевидении, сотрудничая с «РИА Новости», телеканалом «Культура» и «Русским видео». Он также принимал участие в съемках в горячих точках, включая Чечню и Югославию.

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