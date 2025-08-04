Американский истребитель F-35 оказался дорогим и переоцененным

Фото: Rick Rycroft/ТАСС

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Затраты на него превысили два триллиона долларов.

Американский многоцелевой истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, который активно рекламируется оборонной корпорацией Lockheed Martin, на деле оказался слишком дорогим и переоцененным. В маркетинговой кампании разбирались в материале EADaily.

Старший редактор по национальной безопасности издания The National Interest Брэндон Дж. Вайхерт отметил, что за красивыми фразами скрывается программа с астрономическими затратами — общая стоимость проекта уже превысила два триллиона долларов. При этом F-35 страдает от постоянных технических неполадок и компромиссов в эффективности, что снижает его боевые возможности.

В связи с этим заявления о том, что именно F-35 и более совершенный F-22 сыграют ключевую роль в возможном военном конфликте Штатов с КНР из-за Тайваня, вызывают скепсис со стороны китайского руководства. По мнению эксперта, Пекин не испытывает серьезного страха перед этими самолетами.

Программа создания истребителя F-35, начатая в начале 2000-х годов для замены старых самолетов США, оказалась сильно дороже первоначальных оценок. Если раньше предполагалось, что проект обойдется примерно в 200 миллиардов долларов, то к 2023 году затраты выросли почти до 1,7 триллиона.

В марте 2024 года F-35 перешел к полномасштабному производству, но армия США планирует сократить его использование. Модернизация стоимостью 16,5 миллиарда долларов задерживается из-за технических проблем, в том числе с программным обеспечением и системами охлаждения.

Программа производства истребителя Joint Strike Fighter (JSF) остается одной из самых масштабных и дорогостоящих программ Министерства обороны США в области вооружений, однако растущие расходы и задержки заставляют многих сомневаться в ее оправданности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Германия резко увеличивает военные расходы и делает огромные закупки для армии.

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