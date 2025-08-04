Пищевая безопасность: почему мясо нельзя размораживать в воде

Фото: 5-tv.ru

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Вы рискуете создать идеальные условия для размножения бактерий.

Эксперты предупреждают россиян о рисках, связанных с размораживанием мяса в воде, сообщает Газета.ру.

Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ подчеркнула, что данная практика создает идеальные условия для размножения бактерий, таких как salmonella. Особенно это касается использования горячей воды, температура которой превышает +4.

Такое оттаивание не только небезопасно, но и приводит к неравномерному размораживанию. В результате поверхность мяса может перегреваться, в то время как внутренние слои остаются холодными, что способствует быстрому размножению микроорганизмов. К тому же, контакт с водой приводит к вымыванию белков и минералов, ухудшая качество продукта и делая его менее вкусным.

Лучшей практикой является размораживание мяса в холодильнике при температуре 2-4 градуса, что позволяет сделать это медленно и безопасно. Альтернативный способ — использование вакуумной упаковки в холодной воде, при этом воду следует менять каждые 30 минут. Размораживание в микроволновке возможно, однако требует немедленной готовки, чтобы избежать подогрева отдельных участков.

Особенно важно помнить, что повторная заморозка мяса после оттаивания в воде может быть опасна и существенно увеличивает риск пищевых отравлений. Бережливое отношение к продуктам и соблюдение правил разморозки — залог здоровья и качества домашних блюд.

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