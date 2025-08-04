«Путин прав»: в США выступили с призывом к Трампу
RS: Путин — прав, а Трамп должен предоставить план по урегулированию по Украине
Фото: Reuters/Ken Cedeno
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Главе Белого дома порекомендовали быть осторожнее в резких высказываниях.
В США признали, что президент России Владимир Путин прав в необходимости серьезных переговоров для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщило американское издание Responsible Statecraft.
В публикации отмечается, что для достижения мирного соглашения президенту США Дональду Трампу следует подготовить и показать Путину подробный план урегулирования конфликта.
Издание добавляет, что Путин всегда подчеркивал важность устранения первопричин конфликта. Кроме того, российский лидер готов к диалогу, но лишь на справедливых условиях, учитывающих интересы его страны и реальные обстоятельства на поле боя. Поэтому обсуждать вопросы с Россией без ультиматумов и с готовностью к компромиссам крайне необходимо.
Также RS обращает внимание, что в публичной риторике лидеров России и США сейчас преобладает жесткость, которая в первую очередь ориентирована на внутреннюю аудиторию. Дональду Трампу авторы публикации порекомендовали быть осторожнее в резких высказываниях.
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