Подпольных оружейников накрыли в 51 регионе РФ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Операция проводилась силами Росгвардии и полиции.
Масштабную операцию против подпольных оружейников провела полиция и Росгвардия. Задержания прошли в Петербурге, Москве, Сибири и на Кавказе. По сути, это была целая корпорация с филиалами по всей стране: группировка действовала в пятьдесят одном регионе.
Закрыты десятки нелегальных мастерских. Изъяты пулеметы, автоматы и другое стрелковое оружие. У преступников нашли боеприпасы, в том числе снаряды для артиллерии. Отдельно они складировали тротил и порох, а также детонаторы к взрывным устройствам.
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