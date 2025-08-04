«Мы разные»: Слава и Серж выпустили совместный клип

Фото, видео: муз-тв; 5-tv.ru

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Вопрос, поднимаемый в видео, звучит так: покорна ли любовь всем возрастам?

Певица Слава и исполнитель Серж выпустили совместный клип «Мы разные».

Идея создания дуэта возникла спонтанно после того, как артисты познакомились на презентации альбома Славы. Уже на этапе работы над композицией стало ясно, что клип должен быть наполнен страстью и подчеркнутой эстетикой красоты. С этой задачей блестяще справился режиссер Сергей Жданович вместе со своей командой, создав яркий и запоминающийся видеоряд.

Все события клипа разворачиваются на территории РУДН. Этот клип стал мастерским продолжением темы любви в разных возрастах, поднятой в композиции. Вопрос, поднимаемый в видео, звучит так: покорна ли любовь всем возрастам? Ответ на него можно будет получить после просмотра «Мы разные».