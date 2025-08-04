В Кремле заявили о возможности встречи Путина с Зеленским

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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При каких условиях возможен такой контакт?

Президент РФ Влдаимир Путин не исключает возможность встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Путина уточнил, что для такого мероприятия необходима тщательная подготовка, но на данный момент она проведена не была.

Песков также добавил, что США продолжают прикладывать усилия по посредничеству в поисках пути урегулирования российско-украинского конфликта.