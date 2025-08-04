«Опасен для туристов»: лавовый поток вулкана Ключевской приближается к леднику

Лавовый поток с вулкана Ключевской может быть опасен для туристов

Фото: Yuri Demyanchuk/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Его активность возросла после сильного землетрясения на Камчатке 30 июля.

Лавовый поток, стекающий по склону действующего вулкана Ключевской на Камчатке, достиг протяженности в почти три километра и приближается к леднику Богдановича, который интенсивно тает. Эти процессы могут стать опасными для туристов, находящихся на соседнем вулкане Толбачик, сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров в беседе с ТАСС.

«Существует вероятность, что огромные потоки воды и лахары пойдут по реке Студеная и далее могут перемыть участок автотрассы Козыревск — Петропавловск-Камчатский. <…>. Сейчас на Толбачинском вулкане находится большое количество туристов, которые если это событие произойдет, могут быть заперты на какое-то время мощными водами реки Студеная», — отметил ученый.

Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии с правильным конусом и множеством боковых кратеров. Пепельный шлейф вулкана протянулся примерно на 50 километров в северо-восточном направлении.

Активность этого вулкана возросла после сильного землетрясения на Камчатке 30 июля. Магнитуда сейсмособытия достигала 8,7. Оно стало самым мощным в регионе с 1952 года. Землетрясение, по данным МЧС, сопровождалось более 680 афтершоками магнитудой от 3,3 до 6,2.

Колебания произошли в Тихом океане на глубине около 30 километров, примерно в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского. После них начался серия мощных афтершоков, а также повысилась вулканическая активность, что напрямую связывают с влиянием землетрясения на магматические очаги региона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.