«Прославивший подвигами страну»: умер космонавт Талгат Мусабаев

Космонавт Талгат Мусабаев умер в возрасте 74 лет

Фото: Казак Сергей/ТАСС

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Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с его уходом.

Выдающийся космонавт Талгат Мусабаев умер в возрасте 74 лет. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями в связи с его уходом из жизни. Об этом сообщили в пресс-службе лидера страны.

«Талгат Амангельдиевич — герой, трижды покоривший космос и совершавший выходы в открытое космическое пространство, своими подвигами прославлявший нашу страну», — говорится в сообщении.

Талгат Мусабаев родился в 1951 году. Он трижды выходил в открытый космос, неоднократно входил в состав дублирующих экипажей кораблей типа «Союз ТМ» и возглавлял первую российскую экспедицию к Международной космической станции.

Его общая продолжительность пребывания в космосе составила 341 день 9 часов 48 минут 41 секунду. Он получил звания Героя России и Народного Героя Казахстана, а также был награжден множеством орденов и медалей.

Мусабаев внес значительный вклад в подготовку новых космонавтов и развитие науки в Казахстане.

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