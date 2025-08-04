«Прославивший подвигами страну»: умер космонавт Талгат Мусабаев
Космонавт Талгат Мусабаев умер в возрасте 74 лет
Фото: Казак Сергей/ТАСС
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Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с его уходом.
Выдающийся космонавт Талгат Мусабаев умер в возрасте 74 лет. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями в связи с его уходом из жизни. Об этом сообщили в пресс-службе лидера страны.
«Талгат Амангельдиевич — герой, трижды покоривший космос и совершавший выходы в открытое космическое пространство, своими подвигами прославлявший нашу страну», — говорится в сообщении.
Талгат Мусабаев родился в 1951 году. Он трижды выходил в открытый космос, неоднократно входил в состав дублирующих экипажей кораблей типа «Союз ТМ» и возглавлял первую российскую экспедицию к Международной космической станции.
Его общая продолжительность пребывания в космосе составила 341 день 9 часов 48 минут 41 секунду. Он получил звания Героя России и Народного Героя Казахстана, а также был награжден множеством орденов и медалей.
Мусабаев внес значительный вклад в подготовку новых космонавтов и развитие науки в Казахстане.
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