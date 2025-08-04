«Очнулся на поляне»: пострадавший вылетел в окно автобуса при ДТП в Ленобласти

Пострадавший вылетел в окно и очнулся на поляне при ДТП автобуса и поезда

Фото: 5-tv.ru

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Ранее произошло столкновение экскурсионного транспорта с грузовым составом на железнодорожном переезде Инема. В результате происшествия один человек погиб.

Вылетел из окна автобуса и очнулся на поляне. О случившейся аварии экскурсионного транспорта и поезда в Ленинградской области рассказал пострадавший Илья Осокин в беседе с 5-tv.ru.

«Было раннее утро, я спал. Очнулся уже на поляне, получается. Задавшись вопросом, как так получилось, я понимаю, что я просто вылетел в окно», — пояснил он.

Мужчина отметил, что пришел в себя, когда на месте уже действовали экстренные службы. Он рассказал, что слышал панические крики. Также увидел, как работали скорая помощь, ГИБДД и аварийная служба, а также как люди, остановившись, помогали пострадавшим и давали воду.

Осокина госпитализировали. В больнице ему провели КТ, УЗИ и осмотр травматолога. Сейчас он находится в палате и утверждает, что чувствует себя относительно нормально.

В Ленинградской области в Лодейнопольском районе произошло столкновение экскурсионного автобуса с грузовым поездом на железнодорожном переезде Инема. В результате происшествия один человек погиб, 16 пассажиров получили травмы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Краснодарском крае наводнение разрушило мост.

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