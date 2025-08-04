В Великобритании указали на странное поведение Трампа

Фото: Reuters/Ken Cedeno

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Президент США в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен размышлял о ветряных мельницах.

В последнее время президент США Дональд Трамп неоднократно проявлял необычные манеры во время своих выступлений, что вызвало обеспокоенность среди наблюдателей и экспертов. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Обозреватель Адам Гэббатт обратил внимание на поведение 79-летнего американского лидера, который уже больше года нередко удивляет публику своими действиями на мероприятиях, интервью и пресс-конференциях. Согласно материалу, многие выступления политика становятся все менее связными, а его высказывания часто отличает неожиданная смена темы.

Одним из примеров, приведенных в публикации, стала встреча Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, когда он две минуты посвятил рассуждениям о ветряных мельницах. Президент Штатов публично осудил использование ветряной энергии, назвав это «мошенничеством», обвинил их в нанесении ущерба американским ландшафтам, гибели дикой природы и росте стоимости энергии. При этом, он выделил тот факт, что подобные установки портят пейзаж его собственного гольф-клуба в Шотландии, а также заявил, что ветряные электростанции негативно влияют на морских животных.

Эксперты-психологи, опрошенные изданием, отмечают, что столь резкие и неожиданные переходы от одной темы к другой свидетельствуют о затруднениях с самоконтролем и отсутствии логически выстроенного повествования у Трампа. Некоторые специалисты открыто выражают обеспокоенность.

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