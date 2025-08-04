Умер Грузинский режиссер Эльдар Шенгелая

Фото: © РИА Новости/Денис Асланов

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На 93-м году жизни скончался создатель фильма «Голубые горы, или Неправдоподобная история».

Ушел из жизни знаменитый грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая.

«С сожалением сообщаем, что скончался Эльдар Шенгелая», — сообщает Фонд Нато Вачнадзе.

Эльдар Шенгелая, родившийся в 1933 году в Тбилиси, навсегда вписал свое имя в историю грузинского и советского кино как выдающийся кинорежиссер, сценарист и общественный деятель.

Его работы, среди которых такие фильмы как «Необыкновенная выставка», «Чудаки» и «Голубые горы, или Неправдоподобная история», выделяются необычным сочетанием сатиры и глубоких философских размышлений.

Шенгелая стал Народным артистом СССР, а также лауреатом Государственной премии, он удостоен звания почетного гражданина Тбилиси.

В качестве депутата парламента Грузии с 1990 по 2004 годы он сыграл важную роль в подписании Акта о независимости страны. Он остается живым символом грузинской культуры, объединяя искусство и активную гражданскую позицию.

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