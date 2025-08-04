«Локомотив» выиграл Международный кубок по пляжному футболу
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Фото, видео: Сандурская Софья/ТАСС; 5-tv.ru
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Команда второй раз завоевывает трофей.
В Москве определился победитель Международного кубка по пляжному футболу.
В финале железнодорожники одолели футболистов иранского клуба «Голсапуш». Встреча завершилась со счетом 8:3. И теперь «Локомотив» — дважды чемпион.
За кубок в этот раз сражались лидеры мирового пляжного футбола из России, Бразилии, Ирана, Саудовской Аравии, Белоруссии и Казахстана.
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