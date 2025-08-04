«Локомотив» выиграл Международный кубок по пляжному футболу

Фото, видео: Сандурская Софья/ТАСС; 5-tv.ru

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Команда второй раз завоевывает трофей.

В Москве определился победитель Международного кубка по пляжному футболу.

В финале железнодорожники одолели футболистов иранского клуба «Голсапуш». Встреча завершилась со счетом 8:3. И теперь «Локомотив» — дважды чемпион.

За кубок в этот раз сражались лидеры мирового пляжного футбола из России, Бразилии, Ирана, Саудовской Аравии, Белоруссии и Казахстана.

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