Шансов получить компенсацию за дефекты в новостройках в РФ станет больше

В России назвали причины получить компенсацию за дефекты в новостройках

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/КОНСТАНТИН КОКОШКИН; 5-tv.ru

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Предъявлять претензии к застройщику разрешили не только первому владельцу жилья, но и всем последующим.

У россиян станет больше шансов получить компенсацию за дефекты в новостройках.

Верховный суд разрешил предъявлять такие требования к застройщикам не только первому владельцу жилья, но и всем последующим. Устранять будут недочеты, которые обнаружились в течение пятилетнего гарантийного срока, с момента ввода дома в эксплуатацию.

Ключевыми факторами станут соблюдение требований приемки квартир и своевременная фиксации всех недостатков. Также важно, чтобы недвижимость приобреталась для личных, а не коммерческих целей.

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