ВС РФ продолжают наступление на Красноармейском направлении

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Мельников; 5-tv.ru

Российские подразделения продвигаются с востока и запада, ситуация для ВСУ ухудшается.

Российские войска уверенно наращивают давление на противника на всех фронтах. На ключевом Красноармейском направлении группировка «Центр» методично разрушает оборону противника тяжелыми огнеметными системами и артиллерией.

Таким образом наши военные блокируют снабжение боевиков и создают условия для развития дальнейшего наступления. Как это происходит — в репортаже военного корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

На всех участках фронта наши войска уверенно идут вперед. За неделю освобождены восемь населенных пунктов. По позициям ВСУ методично бьют из разных орудий. Работает крупнокалиберная артиллерия.

Расчет самоходной артиллерийской установки группировки «Центр» уничтожает противника на красноармейском направлении. Ситуация для ВСУ здесь ухудшается каждый день. Наши войска продолжают окружение агломерации. Подразделения продвигаются с востока и запада.

Логистика врага нарушена, снабжать группировку все сложнее. Сплошной линии обороны вокруг Красноармейска больше нет, резервов врагу не хватает.

«Боятся они, ближнего боя боятся. Зачастую просто стреляют „по-сомалийски“, то есть даже не высовываются. Силы живой у них мало», — рассказал заместитель командира роты Виталий Премудрый.

Наши основные подразделения пытаются зайти в черту города с нескольких сторон, одновременно начать штурм, прорвавшись по флангам, заставить врага бежать. Путь им помогают расчищать тяжелые огнеметные системы.

Термобарические снаряды буквально сносят хорошо укрепленные позиции врага, которые он сооружал не один год. Работает расчет орудия «Тосочка».

Машина прибыла после выполнения боевого задания и будет уходить в укрытие. Это второе поколение огнеметных систем, более быстрое и маневренное, достает врага на дистанции до 20 километров.

«Делаем первый пристрелочный. Если есть корректировка, обычно небольшая — 100–200 метров. Выпускаем остатки и быстро-быстро уезжаем», — рассказал командир машины ТОС-2 группировки «Центр» Александр Захаров.

На направлении активно работают и разные системы залпового огня. Расчеты меняют друг друга. Даже в перерывах находятся в постоянной готовности.

Машина на позиции всегда стоит полностью готовая к выезду, заряжен практически полный пакет: от команды до стрельбы проходит всего полчаса, несмотря на большое расстояние между так называемым отстойником и местом, от которого начинают вести огонь.

Все попадания фиксируют, ведут доразведку, вновь отправляются на выезд. С таким давлением у ВСУ здесь просто нет шансов.

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