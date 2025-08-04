Бойцы ВС РФ разгромили ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото, видео: Река Александр/ТАСС; 5-tv.ru

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Российские военные использовали новую тактику для разрушения окопов противника.

Российские танкисты выбили украинских боевиков из лесополос на Южно-Донецком направлении СВО. Укрепленные позиции противника вычислили во время воздушной разведки с беспилотника.

На боевое задание направили экипажи бронемашин группировки войск «Восток». Чтобы разрушить окопы, наши военные применили новую тактику. Снаряды направляли так, чтобы они взрывались уже под землей, разрывая вражеские блиндажи.

А это кадры от наших артиллеристов с Северского направления. Их целью был расчет тяжелого гексакоптера ВСУ. При помощи него боевики вели разведку и корректировку огня на этом участке. По их базе наши бойцы нанесли мощный удар из РСЗО «Торнадо-С». От вражеского укрытия ничего не осталось.

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