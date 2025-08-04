Спасатели круглосуточно дежурят в Туапсинском районе, где из берегов вышла река

Фото, видео: © РИА Новости/МЧС РФ; 5-tv.ru

По данным синоптиков, в регион могут вернуться осадки.

Над черноморским побережьем прошли мощные смерчи, а ливни затопили обширную территорию. Под воду ушли улицы, обрушились мосты.

Наиболее критическая ситуация в Туапсинском районе, где из берегов вышла река. Сегодня специалисты приступят к обходам подтопленных территорий для оценки ущерба, нанесенного стихией. С подробностями из зоны ЧС — корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Маринин;5-tv.ru

Пока снова не начался дождь, автомобилисты ныряют под капоты легковушек — тех что смогли найти.

А без транспорта, в некоторые места попасть пока можно только так, в сопровождении спасателей, будто на экстремальной тропе.

«Организовали навесную переправу для переправы воды и продуктов питания», — рассказал начальник аварийно-спасательного подразделения Краснодарского отряда Владимир Михальков.

Почти весь Туапсинский район оказался во власти непогоды, которая бушевала почти сутки. Дождь прошел, подтопленные территорий начали подсыхать, обнажились сотни последствий.

«Кто-то остался без питьевой воды. Например здесь, водовод разрушило, он находился прямо под мостом, который теперь выглядит так», — отмечает корреспондент.

Жители около трехсот домов оказались лишены основной переправы. Единственный, но аварийный мост не выдержал мощного напора реки Шапсухо. Конструкцию буквально смыло сильным течением.

Спасатели на круглосуточном дежурстве. Эвакуировать пока что никого больше не надо, и многим, наоборот нужно попасть в свои дома, вот только сделать это можно лишь вплавь.

В районе до сих пор действует режим ЧС. По прогнозам синоптиков, непогода вновь может вернуться, с новой волной осадкой.

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