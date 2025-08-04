В Ленинградской области столкнулись поезд и автобус, есть погибший
Фото: 5-tv.ru
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Семь человек находятся в тяжелом состоянии.
В Ленинградской области столкнулись грузовой поезд и туристический автобус, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги у себя в Telegram-канале.
Инцидент произошел сегодня, 4 августа, в 6:11 утра по московскому времени на переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец.
В публикации говорится, что водитель автобуса выехал на рельсы перед приближающимся поездом.
«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — говорится в посте.
В результате аварии грузовой поезд не сошел с рельс. По данным РИА Новости, в результате аварии пострадали 16 человек, из них семеро находятся в тяжелом состоянии. Туристы, ехавшие в автобусе, направлялись в монастырь Александра Свирского. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.
Ранее 5-tv.ru писал, что подросток на мотоцикле сбил шестилетнего мальчика в Санкт-Петербурге.
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