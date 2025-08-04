Силы ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник над российскими регионами

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

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Из них 18 — над Черным морем.

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 61 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, БПЛА Незалежной атаковали российские регионы на протяжении почти семи часов — с 23:00 3 августа до 5:20 4 августа по московскому времени. ВСУ пытались повредить инфраструктуру восьми городов.

Над акваторией Черного моря средства ПВО перехватили 18 дронов, 12 — над Воронежской областью, 11 — над Крымом, восемь — над Белгородской областью, шесть — над Волгоградской область и по два — над Брянской и Ростовской областями.

Кроме этого, атаки ВСУ в ночь на 4 августа подверглись Москва и Рязань. Украинские дроны были также успешно перехвачены и уничтожены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Самарскую область погиб один пенсионер. Трагедия произошла пару дней назад. Мужчина находился на дачном участке, который загорелся из-за падения обломков БПЛА.

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