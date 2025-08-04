Трамп: американские подлодки передислоцировали в «нужный регион»

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Военные суда заняли позиции ближе к России.

Передислоцированные по указу президента США Дональда Трампа американские подводные лодки прибыли в «нужный регион». Об этом сообщил сам лидер Соединенных Штатов в беседе с журналистами.

«Я уже делал заявление, и ответ таков: они находятся в том регионе, где им и положено быть», — заявил Трамп.

Точнее, что это за «нужные регионы» глава Белого дома не уточнил, но добавил, что подлодки стали ближе к России.

Приказ о перемещении этих военных судов стал реакцией на слова зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Он написал на своей странице в социальной сети, что угроза сокращения срока для урегулирования украинского конфликта, как и любой ультиматум, — это шаг к войне уже с США.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ДональдТрамп признал: Россия справляется с санкционным давлением со стороны западных стран. Однако все ровно грозит ввести новые санкции, если РФ не решит конфликт на Украине в установленные США сроки.

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