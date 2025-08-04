Посол РФ в Италии заявил, что большинство итальянцев хорошо относится к России

Фото: Zuma/ТАСС

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Большинство итальянцев не верит, что увеличение военных расходов по указке НАТО необходимо для сдерживания РФ.

Посол РФ в Италии Алексей Парамонов в беседе с «Известиями» заявил, что большинство итальянцев придерживаются дружелюбной позиции по отношению к РФ. Они надеются на потепление отношений между Москвой и Римом после урегулирования украинского конфликта.

«Если взять „общую температуру по больнице“, то все-таки подавляющее большинство итальянцев придерживается более трезвых и миролюбивых взглядов, чем натовские и еэсовские чиновники. Многие думают, что нынешний период столь жесткого противостояния между Западом и Россией носит временный характер и урегулирование украинского кризиса в той или иной форме приведет к достаточно быстрому восстановлению отношений», — отметил дипломат.

Более того, Парамонов уточнил, что большинство итальянцев уверены в отсутствии необходимости увеличить военные расходы. Многие жители страны задаются вопросом, ради чего стоит все это делать.

«Надо сказать, что в Италии мало кто верит, что все это необходимо делать из-за угрозы со стороны РФ. Многие задаются вопросом: «Ради чего мы должны от чего-то отказываться, чтобы купить больше танков, ракетных систем, минометов, построить больше крейсеров, подводных лодок?» — уточнил посол.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Алексей Парамонов назвал отмену концерта российского дирижера и гендиректора Большого театра Валерия Гергиева в Казерте проявлением политики русофобии и культуры отмены.

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