Ролдугин выступил с немецким пианистом Франтцем на летнем фестивале «Сириус»

Фото, видео: © РИА Новости/Артур Лебедев; 5-tv.ru

Этого концерта многие ждали целых 40 лет. И состоялся он именно сейчас, когда политики из Германии всеми силами рвут культурные связи с Россией.

Настоящий подарок любителям классической музыки сделали в Краснодарском крае. В рамках Большого летнего фестиваля на федеральной территории "Сириус" впервые выступил звездный дуэт — известный виолончелист Сергей Ролдугин и прославленный немецкий музыкант Юстус Франтц исполнили сочинения Моцарта, Бетховена, Брамса и Чайковского. На уникальном концерту побывал и корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

"Юстус, ты мог бы для меня сыграть немного осторожнее?" — попросил Сергей Ролдугин.

Они понимают друг друга буквально с полутакта и полувзгляда и запросто переходят на репетиции с русского на немецкий и наоборот.

— Я играю первый день, как я хочу играть, чтобы все говорили: «Больше, больше, больше», — говорит Юстус Франтц.

— Никого не слушай никогда. Только меня, — сказал ему Сергей Ролдугин.

Корифеи мировой классической сцены. Ее колоссы. Знакомы еще с тех пор, как Сергей Ролдугин, будучи первым виолончелистом Кировского театра, в середине 1980-х приехал в Германию в составе оркестра на фестиваль, организованный Юстусом Франтцем.

«Получилось так, что я немножко говорил по-немецки и мог как-то общаться с ним. В конце нашей первой встречи, нашей гастроли, он написал мне на нотах, которые я ему дал, по-русски. Он говорит: «Я так хочу выучить русский язык, что я сейчас тебе напишу по-русски: «Я хотел от моего сердца, чтобы мы играли сонату Брамса», — вспоминает Сергей Ролдугин, народный артист РФ, художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки.

Русский язык маэстро Франтц выучил, а мечта исполнить Брамса исполнилась только спустя 40 лет. Сергей Ролдугин и Юстус Франтц впервые дуэтом на одном сцене. У обоих музыкантов плотный график. Перед концертом две репетиции.

«Вы знаете, мы в Германии репетируем больше. Потому что, может быть, наши музыканты не так хороши, как ваши», — сказал дирижер и пианист Юстус Франтц.

Юстус Франтц — давний друг нашей страны, еще со времен СССР. И это теплое отношение не зависит ни от какой конъюнктуры, даже когда в искусство открыто вмешивается политика.

«В силу политических обстоятельств, его, собственно, организатора Шлезвиг-Гольштейнского фестиваля, оттуда выгнали. Вот такая вот культурная политика», — указал Сергей Ролдугин.

Юстус Франтц и основал этот фестиваль еще в 1986 году. А выгнали его за то, что он был членом жюри конкурса Чайковского, за то, что дирижировал операми и симфониями в России.

«Я люблю вашу культуру. Для меня это большое удовольствие, если я могу быть здесь, в России», — отметил Юстус Франтц.

Где искусство не делят по национальному признаку, и в одном концерте звучит музыка гениев — немца Брамса и русского Чайковского. Они даже родились в один день с разницей в семь лет. Незабываемый, чарующий вечер.

«Нам очень понравилось. Не в первый раз уже, впечатлены», — поделилась зрительница.

«Все превосходно. Сам фестиваль — очень уникальная вещь. Слов нет, одни положительные эмоции», — отметил зритель.

Концерт прошел в рамках Большого летнего фестиваля «Сириус». Музыкальное сердце страны полтора месяца бьется на юге России. Лучшие коллективы и солисты выступают здесь.

Еще одно выступление у маэстро Ролдугина — с Московским государственным симфоническим оркестром. Кажется, в этом сочинении Камиля Сен-Санса — все мелодическое богатство романтической музыки.

Больший летний музыкальный фестиваль «Сириус» продлится еще три недели. Впереди много незабываемых вечеров.

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