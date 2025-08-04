Побег от неолиберализма: граждане из недружественных стран рвутся в Россию

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Только за июнь за специальной визой обратились более 1000 человек.

Наша страна привлекает все больше людей из-за рубежа, даже из недружественных государств. И многие даже решают навсегда переехать в Россию.

Как пишет швейцарская пресса, количество переехавших людей, несогласных с неолиберальной идеологией, просто поражает. За один только июнь, по данным МВД, за специальной визой обратились свыше 1000 человек. Даже несмотря на огромное количество антироссийских санкций, которые только усложняют переезд. Например, трудности возникают с перелетом и с переводом средств в нашу страну.

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