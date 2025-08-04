Фото, видео: 5-tv.ru

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За прошлый год экономика РФ выросла на 4%.

На Западе окончательно разочаровались в политике санкционного давления на Россию. Как признали журналисты издания The Washington Post, против нашей страны оно оказалось абсолютно неэффективным. Россия нашла новые рынки сбыта для своей нефти, покупать которую отказывались в Европе. При этом запугать Индию, Китай и другие страны угрозами вторичных санкций не удалось.

В результате Россия успешно справилась с угрозой мировой изоляции, и только за прошлый год экономика нашей страны выросла на 4% и продолжила рост уже в этом году.

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