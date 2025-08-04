Ушел под воду: Воронеж затопило после сильного ливня

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Людям приходилось вручную толкать транспорт, образовались километровые пробки.

Погодный апокалипсис прокатился по регионам России. В Воронеже прошел мощный ливень — несколько районов города стремительно ушли под воду.

На дорогах — бушующие реки. Потоки такие, что машины не могли проехать. Людям приходилось вручную толкать транспорт, образовались километровые пробки. Стремительным потоком смывало даже бетонные блоки.

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