Ушел под воду: Воронеж затопило после сильного ливня
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Воронеж затопило после сильного ливня
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru
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Людям приходилось вручную толкать транспорт, образовались километровые пробки.
Погодный апокалипсис прокатился по регионам России. В Воронеже прошел мощный ливень — несколько районов города стремительно ушли под воду.
На дорогах — бушующие реки. Потоки такие, что машины не могли проехать. Людям приходилось вручную толкать транспорт, образовались километровые пробки. Стремительным потоком смывало даже бетонные блоки.
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