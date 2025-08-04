«Гнусное явление»: посол РФ в Италии высказался об отмене концерта Гергиева

Фото, видео: Пресс-служба посольства РФ в Италии; 5-tv.ru

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По его мнению, это знаковое проявление русофобии.

Посол РФ в Италии Алексей Парамонов в беседе с «Известиями» назвал отмену концерта российского дирижера и гендиректора Большого театра Валерия Гергиева в Казерте проявлением политики русофобии и культуры отмены.

«Отмена концерта маэстро В. А. Гергиева — это, безусловно, знаковое проявление русофобии и применения на практике концепции отмены культуры», — отметил дипломат.

Парамонов подчеркнул, что таким решением руководство Италии в лице президента Серджо Маттареллы и премьер-министра Джорджи Мелони опровергли свои стремления к толерантности и перечеркнули свои заявления против отмены русской культуры.

Более того, дипломат упомянул другое «гнусное явление», когда правительство Италии «отменяет» деятелей культуры, которые остались в России и всячески поддерживают тех, кто «принял решение релоцироваться» в Европу.

Ранее стало известно, что выступление дирижера в рамках фестиваля «Лето короля», которое должно было состояться 27 июля в Королевском дворце Казерты, было отменено. В заявлении дирекции дворца указано, что мероприятие не состоится «по организационным причинам», однако подробностей не приводится.

Гергиев должен был выйти на сцену вместе с Филармоническим оркестром имени Верди из города Салерно, а также с солистами Мариинского театра. В концертной программе значились произведения Верди, Чайковского и Равеля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отмену концерта Валерия Гергиева в Италии отрывком из Библии.

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