Сломило пополам: в Краснодарском крае наводнение разрушило мост

В Краснодарском крае наводнение разрушило мост, соединявший два берега села

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Повреждения получила и другая переправа.

В Краснодарском крае мост, соединявший два берега села, был разрушен наводнением. Об этом сообщила корреспондент «Известий» Владислава Гизикова.

«Этот деревянный мост, а точнее, то, что от него осталось, соединял два берега в селе. Водой его сломило пополам, а часть конструкций уплыла по течению», — рассказала журналист.

Также сообщается о еще одной поврежденной переправе. Вода снесла часть металлических ограждений моста.

В Туапсинском районе Краснодарского края 3 августа ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней и подтоплений, которые затронули станицу Дефановскую, села Молдаванское и Фанагорийское, поселки Новомихайловский и Лермонтово.

Повышения уровня воды в реке Дефань стало причиной аварии с автобусом. Автомобиль, перевозивший 25 человек, упал в воду. Все пассажиры были спасены сотрудниками аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС». В операции задействовали семь спасателей и две единицы техники. Пострадавших нет, всем была оказана необходимая помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Краснодарском крае мост обрушился из-за сильных ливней. Происшествие произошло в поселке Лермонтово.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.