МЧС России: подтопленные территории в Краснодарском крае освобождены от воды

Фото, видео: Telegram/Официальный канал МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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На месте работают 230 специалистов и 67 единиц техники.

В Туапсинском районе Краснодарского края ранее подтопленные территории освобождены от воды. Об этом МЧС России сообщило в своем Telegram-канале.

«В Туапсинском районе специалисты очищают участки от наносов и иловых отложений. Продолжается мониторинг гидрологической обстановки», — отметили в ведомстве.

Спасатели аэромобильной группировки МЧС России в связи с неблагоприятным прогнозом останутся на месте, чтобы в случае ухудшения ситуации оказать помощь населению.

Для ликвидации последствий непогоды всего к работам привлекли 230 специалистов и 67 единиц техники, из которых 150 человек и 44 единицы техники от МЧС России.

В Туапсинском районе Краснодарского края 3 августа ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней и подтоплений, которые затронули станицу Дефановскую, села Молдаванское и Фанагорийское, поселки Новомихайловский и Лермонтово.

Повышения уровня воды в реке Дефань стало причиной аварии с автобусом. Автомобиль, перевозивший 25 человек, упал в воду. Все пассажиры были спасены сотрудниками аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС». В операции задействовали семь спасателей и две единицы техники. Пострадавших нет, всем была оказана необходимая помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мост обрушился из-за сильных ливней в Краснодарском крае. Происшествие произошло в поселке Лермонтово.

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