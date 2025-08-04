Один человек погиб при пожаре в квартире на юге Москвы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Возгорание произошло на площади в 13 «квадратов».

В результате пожара в квартире многоэтажки на юге столицы погиб мужчина старше 55 лет. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на площади в 13 «квадратов», сообщил источник 5-tv.ru.

«Произошел пожар в трехкомнатной квартире на 12-м этаже жилого дома на улице Ключевая. В результате возгорания погиб мужчина», — заявил источник.

Согласно предварительным данным, возгорание произошло из-за того, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения уснул с сигаретой.

Ранее на нефтебазе в Сочи из-за атаки дрона загорелся резервуар с топливом. Объем — две тысячи кубометров, сообщил мэр Андрей Прошунин. Пострадавших нет.

В оперштабе Кубани добавили, что обломки беспилотника на одной из улиц повредили пять гаражей.

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