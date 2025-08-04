В Санкт-Петербурге катер перевернулся после столкновения с маломерным судном

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

В районе Яхтенного моста в Санкт-Петербурге произошло столкновение катера и маломерного судна. В результате аварии один из них перевернулся, сообщила Северо-западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Сотрудники линейного отдела МВД России на водном транспорте не обнаружили разлива нефтепродуктов. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства аварии. Установлено, что для управления маломерным судном не требовалось специальных прав.

Северо-Западная транспортная прокуратура также организовала проверку инцидента.

Ранее в Теньгушевском районе Мордовии возле села Хлебино перевернулся пассажирский автобус с 48 пассажирами. Об этом сообщили в региональном отделении МВД.

В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте, а некоторые из них доставлены в больницу для дальнейшего обследования и лечения. Водитель автобуса прошел проверку на алкоголь, результат отрицательный.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, ведется расследование обстоятельств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.