В Петербурге двое мужчин осквернили Вечный огонь

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Матросов; 5-tv.ru

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Санкт-Петербурге на Марсовом поле двое мужчин пожарили хлеб на Вечном огне и скрылись на самокатах, сообщил источник «Известий».

Их застали накануне вечером. Мужчины успели скрыться на электросамокатах до приезда правоохранителей.

Причастные разыскиваются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге неизвестные закрасили стенды в честь 80-летия Победы на улице Малая Конюшенная. Вандал написал на них признание в любви. Имя адресата он не раскрыл.

Надпись перекрыла не только сопроводительный текст на плакатах, но также и лица бойцов, которым посвящены стенды.

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