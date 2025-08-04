Силы ПВО сбили 11 беспилотников над территорией России

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Дроны были уничтожены над Брянской, Курской, Орловской областями, Республикой Крым, а также над Черным морем.

Силы противовоздушной обороны России уничтожили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины самолетного типа с 21:00 по 23:00 3 августа. Об этом сказано в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

«В период с 21:00 до 23:00 мск средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, четыре дрона сбиты над территорией Республики Крым, три — над Брянской областью. Еще два беспилотника были уничтожены над акваторией Черного моря, один — в Курской области и один — в Орловской.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Украине объявили эвакуацию мирных жителей Херсона.