Администрация президента США не ищет «быстрого решения» конфликта на Украине

Госдеп: администрация Трампа не ищет быстрого решения по конфликту на Украине

Фото: 5-tv.ru

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Штаты продолжат оказывать Киеву поддержку.

Администрация президента США Дональда Трампа не рассматривает возможность быстрого урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила заместитель спикера Госдепартамента Миньон Хьюстон в интервью эстонскому телеканалу Postimees, фрагменты которого опубликованы на странице представителя ведомства Тэмми Брюс в соцсети X.

«Позвольте быть предельно ясной: эта администрация не ищет быстрого решения», — подчеркнула Хьюстон.

По ее словам, Вашингтон нацелен на устойчивый мир и намерен «продолжать стоять плечом к плечу с Украиной».

Представитель Госдепа также отметила, что важным шагом к урегулированию являются прямые переговоры Москвы и Киева.

Ранее, писал 5-tv.ru, госсекретарь Белого дома США Марко Рубио заявил, что президент страны Дональд Трамп по-прежнему проявляет интерес к урегулированию конфликта на Украине, однако он хотел бы увидеть действия с российской стороны. Также Рубио призвал Россию выполнить рекомендации американского лидера.