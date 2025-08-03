Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили три воздушных цели над морской акваторией вблизи Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Кроме этого, в районе Парка Победы к берегу прибило заглушенный средствами РЭБ БПЛА, территория оцеплена, на месте работают спецслужбы», — уточнил чиновник.

Развожаев подчеркнул, что никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Воронежской области в результате атаки БПЛА пострадали четыре местных жителя.

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