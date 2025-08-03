На Солнце зафиксирована самая сильная за полтора месяца вспышка

Фото: 5-tv.ru

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За последние трое суток зафиксировано 35 солнечных активностей.

На Солнце зафиксирована вспышка уровня М2 — она стала самой мощной за последние полтора месяца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Последний раз более крупное событие наблюдалось на Солнце еще 20 июня. Тогда около 3:00 по Москве произошла вспышка уровня X 1.9», — уточняется в сообщении.

За последние трое суток специалисты зафиксировали 35 вспышек, однако ни одна из них не превышала уровня M.

По оценке ученых, пока нет данных о том, что корональный выброс направлен в сторону Земли. Тем не менее, эпицентр вспышки расположен практически на прямой линии между Солнцем и Землей, что увеличивает потенциальное воздействие на планету.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты лаборатории ИКИ РАН представили прогноз солнечной активности на август. Согласно расчетам, обстановка на поверхности звезды ожидается относительно спокойной. Вероятность возникновения сильных магнитных бурь не превышает 7%.

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