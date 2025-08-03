«Нам нужен стабильный мир»: в Гагаузии проходит митинг в защиту Евгении Гуцул

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Жители региона не верят в предъявленные ей обвинения и считают дело политически мотивированным.

В столице Гагаузии, городе Комрат, состоялся массовый митинг в поддержку Евгении Гуцул. Глава автономного региона сейчас находится под домашним арестом по обвинению в незаконном финансировании политических партий. Как сообщает корреспондент «Известий», жители региона не верят в предъявленные ей обвинения и считают дело политически мотивированным.

Ранее аналогичные акции поддержки прошли во всех населенных пунктах Гагаузии. Люди активно собирали подписи, направленные международным партнерам Молдавии с просьбой повлиять на ситуацию и прекратить преследование башкана.

Участники митинга выражают недовольство политикой молдавского руководства, которое, по их мнению, не учитывает интересы простых граждан.

«Она не коррупционерка, это раз. Это выдуманная версия какая-то у них. Наша верхушка не думает о простых крестьянах, о простых бабушках, дедушках, о наших детях, о нашем будущем. Она не думает. Она думает только о верхушке. И о подсоединении к Румынии, к Евросоюзу. Кому нужен теперь Евросоюз? В первую очередь нам нужен стабильный мир. А для того, чтобы мир был, надо сблизиться с Россией», — отметил один из участников митинга Николай Калчо.

Политик рискует провести в тюрьме до девяти лет, однако жители Гагаузии и оппозиционные силы уверены, что дело сфабриковано с целью подавления местной власти, которая выступает против курса на евроинтеграцию. Митинг стал демонстрацией единства и решимости жителей региона отстоять свои права и призвать к миру и стабильности.

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