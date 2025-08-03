Оппозиция Молдавии обратилась в ООН и ОБСЕ из-за преследования главы Гагаузии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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«Победа» требует немедленного освобождения Евгении Гуцул.

Молдавский оппозиционный блок «Победа» направил официальные обращения в ООН и ОБСЕ с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг преследования главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом стало известно 3 августа из Telegram-канала политического объединения.

«Рассчитываем, что организации, призванные защищать права человека и закон, примут меры для прекращения политического давления на Евгению Гуцул и автономию», — говорится в сообщении.

Газета.ру отметила, что «Победа» требует немедленного освобождения Гуцул, защиты прав оппозиции и этнических меньшинств, а также международного мониторинга ситуации. В блоке считают, что власти Молдавии фактически ликвидировали конституционную автономию Гагаузии, а судебная система и прокуратура используются для давления.

Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева, не позволив покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинения в нарушении правил управления избирательными фондами на выборах в автономии 2023 года, а также в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов. Уголовное дело было передано в суд 24 апреля 2024 года прокуратурой по борьбе с коррупцией.

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