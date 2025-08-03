Группа Ay Yolа стала новым послом международного конкурса «Интервидение»

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Официальное представление коллектива пройдет на фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ» в Крыму.

Трио Ay Yola из Башкирии стало новым послом международного конкурса «Интервидение». Об этом сообщили организаторы в Telegram-канале конкурса. Группа известна своей харизмой и уважением к культурным традициям, а их песня Homay несколько месяцев возглавляла мировой топ-чарт Shazam. Клип на композицию набрал более 20 миллионов просмотров.

В июне стало известно, что первым культурным послом конкурса стал заслуженный артист России, певец Дима Билан. В июле к нему присоединилась певица Клава Кока, став еще одним послом конкурса.

Официальное представление коллектива пройдет на фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ» в Крыму в рамках музыкального шоу «Интервидение. Музыка в сердце твоей страны». Хедлайнером станет певец Shaman, который представляет Россию на конкурсе.

Международный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года в Москве. В состав жюри войдет композитор Игорь Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певец Shaman презентовал клип для конкурса «Интервидение» на фасаде кинотеатра «Октябрь».

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