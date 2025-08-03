Подросток на мотоцикле сбил шестилетнего мальчика в Санкт-Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Пострадавший ребенок с травмами был доставлен в реанимацию.

В Санкт-Петербурге 17-летний студент на питбайке выехал на газон вдоль Приморского шоссе и сбил шестилетнего мальчика. По информации 5-tv.ru, трагедия произошла вечером 2 августа. Подросток ехал на питбайке по газону вдоль Приморского шоссе в Сестрорецке и на полной скорости влетел в ребенка, который бежал по траве.

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что пострадавший ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в реанимацию. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы.

В настоящее время сотрудники полиции проводят детальную проверку. Устанавливается, как несовершеннолетний оказался за рулем питбайка и имел ли он право управлять транспортным средством.

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