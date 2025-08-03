В Николаевской области люди с трубами и битами атаковали сотрудников ТЦК

Фото: www.globallookpress.com/Jaap Arriens

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В результате нападения повреждены автомобили, один из военных получил травмы.

В Николаевской области Украины произошел инцидент с участием сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Во время проведения оповестительных мероприятий на них напали неизвестные. Об этом 3 августа сообщили представители ТЦК на своей странице в Facebook*.

«В селе Бужское Николаевской области во время мер оповещения военнослужащими ТЦК и СП совместно с представителем Национальной полиции Украины неизвестные совершили нападение на военных», — говорится в заявлении.

В результате инцидента повреждены автомобили, один из военных получил травмы. Также сообщается о пострадавших среди гражданских сотрудников центра.

Правоохранительные органы проводят расследование на месте происшествия, устанавливаются личности нападавших. Мотивы действий пока не раскрываются, однако сам инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МВД предупреждали о телефонных звонках мошенников, которые представляются сотрудниками «военкомата».

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