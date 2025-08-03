Во время стрельбы на стоянке в Новосибирской области погиб один человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Из-за конфликта также пострадала девочка-подросток.

В Усть-Тарском районе Новосибирской области в результате стрельбы на автостоянке погиб 19-летний молодой человек. Девочка 14 лет была ранена. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Инцидент произошел поздно вечером. По предварительным данным следствия, трое местных жителей — двое мужчин 21 и 30 лет и женщина 29 лет — в состоянии алкогольного опьянения пришли на автостоянку. Между ними и пострадавшими произошла словесная перепалка, которая вскоре переросла в конфликт.

Во время ссоры 21-летний парень достал огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов. На месте от полученных ранений скончался 19-летний юноша. Также была тяжело ранена 14-летняя девочка — ее экстренно госпитализировали. По словам врачей, она находится в крайне тяжелом состоянии.

Сразу после инцидента подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции и следственного комитета. В настоящее время устанавливается степень их участия в преступлении. Возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве и покушении на убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следственные органы продолжают работу на месте происшествия, проводят экспертизы и опрашивают свидетелей. Прокуратура Новосибирской области взяла дело на контроль. Всех очевидцев происшествия просят обратиться в правоохранительные органы и предоставить любые сведения, которые могут помочь в расследовании.

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