В Туапсинском районе Краснодарского края введен режим ЧС

Фото: © РИА Новости/Телеграм-канал главы Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергея Бойко

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Ранее в регионе из-за непогоды обрушился мост, а также в реку упал пассажирский автобус.

В Туапсинском районе Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней и подтоплений. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По данным, в станице Дефановской подтоплено 25 жилых домов, в селе Молдавановском — девять домов и 25 придомовых территорий, в поселке Новомихайловском — 20 придомовых территорий.

Также в селе Фанагорийском произошло резкое повышение уровня воды в реке Чепси, затопив улицы Калинина и Лесная.

Спасательные службы работают в усиленном режиме, оказывая помощь пострадавшим и устраняя последствия стихии. В регионе действует штормовое предупреждение, жителей призывают соблюдать меры безопасности и не покидать дома без необходимости.

Кроме того, в поселке Лермонтово из-за сильного подъема воды в реке произошло обрушение аварийного металлического моста, что оставило без переправы около 300 домов. Район полностью оцеплен, спасатели ищут альтернативные пути объезда.

Также зафиксирован случай с автобусом, который упал в реку. Пострадавших среди 25 пассажиров нет.

Власти развернули пункты временного размещения для жителей и продолжают мониторинг ситуации для оперативного информирования населения.

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